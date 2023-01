Balcani: dalla conferenza di Trieste un invito a un maggiore protagonismo dell'Italia nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla stabilità dei Balcani dipende insomma la crescita, ma anche la sicurezza dell’Europa. Una situazione resa ancora più evidente negli ultimi vent’anni dalle pressioni esterne, dall’immigrazione incontrollata e dalla frammentazione che ha caratterizzato l’intera area. Ne è convinto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano. “L’Europa ha un grande impegno verso i Balcani occidentali per creare e mantenere stabilità e sicurezza. Dopo la crisi ucraina, ulteriori forme di destabilizzazione sono provenute dalla Russia e devono essere contrastate con l’impegno allo sviluppo, un impegno corale dell’Ue che coinvolge l’Italia come Paese più vicino, come Paese parte dell’Adriatico, un Paese che da sempre ha rapporti privilegiati con i Balcani”. Secondo Graziano, “l’Ue non può più ritardare di inglobare questi Paesi, l’alternativa è che cadano sotto controllo di qualcuno che in questo momento sarebbe davvero dannoso per la stabilità internazionale”. (Res)