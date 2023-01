Grecia: sciopero dei traghetti, attività sospesa dall'8 al 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I traghetti rimarranno bloccati nei porti di tutta la Grecia dall'8 al 9 febbraio dopo che il sindacato dei marinai greci (Pno) ha annunciato martedì uno sciopero di 48 ore. I lavoratori scioperano per il rifiuto dei datori di lavoro ad avviare trattative per la stesura e la firma dei nuovi contratti collettivi di lavoro per il 2023. Il Pno chiede anche un intervento sul lavoro irregolare nel settore e l'istituzione di un sistema permanente di sostanziale sostegno economico e protezione per i marittimi disoccupati. Il sindacato chiede anche un aumento dell'indennità di disoccupazione mensile a 650 euro per i single e 850 euro per i coniugati, con ulteriori 150 euro per ogni persona a carico, in modo da coprire i loro bisogni, nonché cure mediche gratuite per sé e per i propri familiari. L'azione sindacale dovrebbe iniziare domani mattina sul presto. (Gra)