Femminicidio: Semenzato (Nm), rafforzare realtà territoriali, governo su strada giusta

- "Giulia, Martina, Oriana, Teresa, Yana. Dall'inizio dell'anno sono già cinque le vittime di femminicidio. Non possiamo accettare che in un Paese evoluto come l'Italia ci siano ancora uomini che pensano di esser i padroni del destino delle donne decidendo perfino della loro vita. Il 57,4 per cento dei femminicidi avviene per mano del partner, il 12,7 per cento dell'ex; il 63 per cento delle donne non ha mai denunciato le violenze, ma il 15 per cento invece lo aveva fatto: morti che potevano essere evitate se ci fosse stata più prevenzione e assistenza. Ma se c'è sempre qualcuno pronto a giudicare le donne per le proprie scelte, c'è anche chi è pronto ad ascoltarle e ad aiutarle quando denunciano: il numero 1522 antiviolenza e stalking, i centri antiviolenza e di prevenzione, le associazioni territoriali. Tutte realtà da incrementare e rafforzare, e bene fanno Roccella, Piantedosi e Nordio, ministri unitisi per promuovere un lavoro comune volto a integrare o correggere le norme sulla violenza contro le donne. E' la strada giusta". Lo ha detto, nel suo intervento in Aula alla Camera in dichiarazione di voto per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e ogni violenza di genere, la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato. (Rin)