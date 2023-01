Rpt - Editoria: Barachini incontra Dire, "pagare stipendi arretrati e difendere occupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con testo correttoIl sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato l’editore dell'agenzia Dire, Stefano Valore di Villanueva de Castellòn, in relazione all’ipotesi di un piano esuberi in cassa integrazione dell’azienda e al ritardo degli stipendi ai giornalisti. Dopo aver ascoltato la spiegazione dell’editore sulla sostenibilità finanziaria dell’Agenzia di stampa e aver appreso della ricognizione dei conti pregressi e attuali da parte dell’Azienda, il sottosegretario - riferisce una nota - ha chiesto all’editore di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali disciplinati dal contratto in essere con il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria; di procedere tempestivamente ad un riallineamento degli stipendi e di impegnarsi, anche attraverso processi di innovazione come quelli illustrati oggi dall'editore, in una prospettiva di recupero di produttività e forza lavoro. (Rin)