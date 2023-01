Ue: Conte, valutiamo ingresso M5s nel gruppo dei Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle potrebbe valutare l'ingresso nel gruppo dei Verdi europei. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in un punto stampa alla Commissione europea di Bruxelles. "Oggi abbiamo parlato con i Verdi, non escludiamo l'ingresso nel loro gruppo, ma non siamo alla ricerca di un gruppo in modo casuale", ha detto. "C'è sicuramente un confronto con loro perché c'è una consonanza per quanto riguarda la questione della giustizia ambientale e della giustizia sociale. Oggi abbiamo avuto un incontro di un paio d'ore, per cercare di mettere a fuoco gli indirizzi della politica economica, sociale, e dei diritti civili", ha aggiunto. "Direi che è stato un bel confronto e continueremo ad aggiornarci. Se si realizzeranno le premesse, e mi sembra che il buongiorno ci sia, potremmo valutare un ingresso nel loro gruppo. Ci stiamo ragionando, ma deve essere fatto tutto con chiarezza politica. Abbiamo chiaro il nostro progetto politico e, se possiamo rafforzarlo con progetti di confronto, anche con delegazioni nazionali, ci fa piacere", ha concluso il presidente del Movimento 5 stelle. (Beb)