M5s: Conte, euroscetticismo è stato un errore

- L'euroscetticismo è stato un errore. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "C'è stato un percorso evolutivo del Movimento 5 stelle nel corso degli anni. I tempi delle prime alleanze in Europa sono molto lontani", ha dichiarato rispondendo alla domanda dei cronisti in merito alle prime posizioni euroscettiche del M5s. "Oggi la prospettiva del Movimento è completamente diversa. Una prospettiva che abbiamo affermato negli anni e che da ultimo , con il nuovo corso, si è rafforzata ancora di più", ha aggiunto. "Se oggi stiamo parlando con i Verdi, quello è stato certamente un errore", ha poi detto ai cronisti. "Ci sono stati errori di gioventù, ci possono stare, no?", ha concluso. (Beb)