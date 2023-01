Usa: dipartimento della Giustizia fa causa a Google, posizione dominante nella pubblicità digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una seconda causa legale nei confronti di Google, accusando la multinazionale di avere abusato della sua posizione dominante all’interno del mercato della pubblicità digitale, a scapito dei concorrenti. Il procedimento annunciato dal nuovo capo della divisione Antitrust del dipartimento, Jonathan Kanter, si aggiunge alle cause legali già avanzate nei confronti di Google nell’autunno del 2020, durante l’amministrazione di Donald Trump, il cui processo è atteso per quest’anno. (Was)