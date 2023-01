Femminicidio: Carfagna, bene sì Camera a commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sì unanime anche della Camera "all’istituzione della commissione bicamerale di inchiesta sui femminicidi è un segnale importante, conferma che tutte le forze politiche sono compatte nella battaglia contro una piaga che fa più vittime della mafia". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Ora è importante che il terzo passaggio in Senato sia veloce, in modo che la commissione possa insediarsi e cominciare a lavorare il prima possibile. Mi auguro poi che la stessa intesa si possa trovare pure su misure più efficaci di prevenzione, per fermare i violenti prima che colpiscano. Serve innanzitutto l'obbligo di braccialetto elettronico per chi perseguita e mette in pericolo le donne, e la possibilità di fermo ogni volta che si manifesti un concreto rischio di aggressione. Portiamo perciò in Aula il pacchetto antiviolenza presentato con le ministre del governo Draghi nella scorsa legislatura: discutiamone ed emendiamolo pure col contributo di tutti, ma approviamolo in fretta". (Com)