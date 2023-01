Milano: Sala, taglio trasporti è ipotesi allo studio, scongiurabile con aiuto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tagli alle corse dei mezzi pubblici a Milano "sono tutte ipotesi allo studio" per via degli ingenti costi che il tpl comporta per il Comune di Milano, ma "con una cifra da parte del governo questi tagli si potrebbero scongiurare". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro "La paura della firma' tra mito e realtà: riflessioni sulla Corte dei Conti e sulle sue funzioni", organizzato nella sede della Corte dei Conti. "Mi aspetto un aiuto dal governo. Spero che in corso d'opera arrivino un po' di fondi", ha aggiunto Sala, sottolineando che oggi il Comune "ha un costo insostenibile per il trasporto pubblico" e "i biglietti e gli abbonamenti coprono solo il 41 per cento del costo, quindi il rischio tagli è anche legato alla mostra richiesta al governo di avere un intervento più significativo". "I fondi che sono arrivati a Milano città, che ha investito molto sul trasporto pubblico, sono sempre stati in riduzione e così non va bene", ha concluso Sala.(Rem)