Balcani: Rottigni (Intesa Sanpaolo) a “Nova”, uniamo sviluppo sistema Paese e benessere popoli con cui operiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Intesa Sanpaolo assicura lo sviluppo del sistema Paese e la distribuzione della ricchezza presso le popolazioni con cui opera. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division (Isbd) di Intesa Sanpaolo alla conferenza sui Balcani che si svolge oggi a Trieste. “Credo che oggi sia una giornata importante per Trieste, per il nostro Paese e per i Paesi con cui noi da tempo collaboriamo e cooperiamo. Intesa Sanpaolo ha una presenza fisica costante, giornaliera. Abbiamo in quasi tuti i Paesi una presenza di banche, tra le prime banche dei Paesi”, ha detto Rottigni. “Se cito la Serbia, siamo la prima banca del Paese”, ha precisato. “La nostra funzione è da una parte di assicurare lo sviluppo e la crescita del nostro sistema Paese, il made in Italy ovviamente, ma dall’altra cooperare per distribuire ricchezza e benessere nelle popolazioni con le quali operiamo. Siamo degli operatori sul campo”, ha concluso Rottigni. (Res)