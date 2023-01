Roma: Baglio-Palmieri (Pd), ok da aula per estendere tutela ex Snia come monumento nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oggi in Assemblea capitolina abbiamo sostenuto e approvato la mozione che chiede di estendere il riconoscimento e la tutela quale "Monumento naturale" a tutta l'area industriale ex Snia Viscosa e con lo stesso atto la richiesta di acquisizione al demanio del lago Bullicante. Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio e il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Giammarco Palmieri, consiglieri capitolini del Pd. "È un atto - spiegano - che va nella direzione di proteggere questo prezioso ecosistema naturale nel cuore della città, simbolo di una necessaria rigenerazione urbana in chiave sostenibile. Oggi sosteniamo l'impegno a portare avanti queste istanze, grazie alla mozione sottoscritta dalla maggioranza che pone l'accento sul valore centrale della preservazione di un bene naturalistico che deve essere tutelato, difeso, reso accessibile a tutti. Siamo orgogliosi di rivendicare il ruolo e il merito avuto in questi anni dalla Regione Lazio, sotto la guida di Nicola Zingaretti e della maggioranza del Partito democratico, nell'approvare il riconoscimento del parco ex Snia Viscosa quale Monumento naturale e di aver avviato l'istruttoria per estendere l'area di tutela, impegno che oggi con questo atto approvato in Aula Giulio Cesare rilanciamo". (Com)