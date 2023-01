Balcani: Rottigni (Intesa Sanpaolo) a "Nova", capitale umano è cruciale per successo nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è una banca “presente tutti i giorni” nei Paesi dei Balcani, seguendo il concetto di “banca universale”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Marco Elio Rottigni, responsabile della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, a margine della Conferenza sui Balcani in corso a Trieste. “Oggi ci rivolgiamo più” al mondo delle imprese, ma esiste anche “il retail”, ha detto Rottigni. Intesa “capisce i bisogni” dei Paesi e favorisce la crescita economica. “Cerchiamo nel nostro piccolo di trasferire il benessere”, ha proseguito Rottigni, citando i punti di forza di intesa. “Ci rivolgiamo anche alle esigenze day-by-day dei nostri imprenditori” e alla gestione della sicurezza post-pandemia, come in campo assicurativo, ha evidenziato Rottigni. Il capitale umano è cruciale per il successo delle attività in un Paese come la Serbia, a detta di Rottigni. “Attraverso eventi come questo si può creare un sistema e cooperare per crescere e progredire”, ha concluso Rottigni. (Res)