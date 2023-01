Spagna: Sanchez, continueremo a sostenere l'Ucraina fino a quando durerà l'occupazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha sostenuto e continuerà a sostenere l'Ucraina fino a quando durerà l'occupazione da parte della Russia. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Congresso dei deputati, sottolineando che da esattamente undici mesi l'Ucraina resiste "combattendo per la sua libertà e indipendenza". A questo proposito, il capo dell'esecutivo ha evidenziato che sebbene i combattimenti si stanno svolgendo sul territorio ucraino, le conseguenze della guerra "arrivano molto più lontano". Sanchez ha alluso al presidente russo, Vladimir Putin, come "un autocrate senza scrupoli che non conosce limiti" accusandolo di essere "disposto a usare tutto indipendentemente dal prezzo da pagare". Per il leader socialista, con l'invasione dell'Ucraina concetti che sembravano "superati come l'ordine internazionale basato sulle regole, l'inviolabilità delle frontiere o il diritto dei Paesi di decidere del proprio futuro senza interferenze o coercizioni sono ora nuovamente in discussione". (Spm)