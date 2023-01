Ucraina: premier Shmyhal, stato della rete elettrica difficile ma sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione che riguarda il sistema energetico dell'Ucraina rimane difficile, ma sotto controllo. Lo ha affermato il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri. "Dall'inizio del primo massiccio attacco missilistico alla nostra rete elettrica, abbiamo capito che questo sarebbe stato l'inverno più difficile della nostra storia. Al momento, tutti i tentativi della Russia di immergere l'Ucraina nell'oscurità sono falliti. Abbiamo superato con dignità la prima metà dell'inverno, ma il lavoro continua", ha osservato Shmyhal. Secondo il premier ucraino, il Paese dispone di risorse sufficienti per finire la stagione termica. In particolare, Shmyhal ha evidenziato che nei depositi di gas nazionali vi sono circa 11 miliardi di metri cubi di gas e quasi 1,2 milioni di tonnellate di carbone. Inoltre, Shmyhal ha riferito che la società statale di petrolio e gas Naftogaz Ucraina riceverà dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) un importo di quasi 189 milioni di euro. Con questi fondi, la società potrà importare ulteriori volumi di gas. (Kiu)