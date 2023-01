Decreto Elezioni: Ternullo (FI), esercizio voto non è un costo da limitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente questo decreto è importante perché concepisce l'esercizio del voto non più come un costo da limitare a un solo giorno. Ma altrettanto certamente questo decreto non basterà a riportare gli elettori alle urne". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in Aula sul decreto legge Elezioni. "La progressiva riduzione della possibilità degli elettori di scegliere i propri rappresentanti - ha proseguito la parlamentare - ha generato un calo dei votanti lento ma inesorabile, alimentando l'astensionismo. Per contrastare questo fenomeno è necessaria un'ampia riflessione che porti a un salto di qualità della proposta della classe politica". (Rin)