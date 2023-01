Ex Ilva: Lega, bene piano di rientro per Sanac, tutelare azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, nel corso di un'audizione al Senato, abbia dato seguito alle nostre richieste al provvedimento Sanac assicurando che il debito sara' risanato in poche settimane. Le acciaierie in Italia rappresentano un fortissimo catalizzatore economico. A fronte di una necessità oggettiva e primaria dei refrattari, e nell'interesse nazionale, è necessario tutelare le nostre aziende". Così in una nota i parlamentari della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama, e Andrea Barabotti, componente della commissione Attività produttive alla Camera.(Rin)