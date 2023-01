Veneto: Villanova (Lega-Lv) su autonomia, Giorgia Meloni è garante e responsabile dell'accordo preso con veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è garante e responsabile di un accordo preso non con dei partiti alleati, ma con il popolo veneto. Per questo non vogliamo sentir parlare di tentennamenti sull'Autonomia". Lo ha dichiarato Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio regionale. "La definizione dei Lep è un passaggio strategico per andare avanti nel nostro percorso autonomistico. Attendo con ansia che vengano parametrati i livelli delle prestazioni, così poi a tutti sarà chiaro come lo Stato italiano, in Veneto, spenda molto meno rispetto alle altre regioni" ha concluso. (Rev)