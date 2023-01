Iraq-Usa: premier Sudani e ministro Esteri Hussein presto a Washington per rafforzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, e il ministro degli Esteri, Fouad Hussein, si recheranno separatamente a Washington nel prossimo periodo per discutere di due temi principali: la svalutazione del dinaro rispetto al dollaro e un accordo quadro strategico tra Stati Uniti e Iraq. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, spiegando che la visita del ministro degli Esteri è prevista per la fine della prossima settimana, mentre Al Sudani è atteso “nel prossimo periodo”. “Le relazioni tra Baghdad e Washington si stanno muovendo verso un livello avanzato di cooperazione e partenariato alla luce del loro accordo quadro strategico", ha spiegato una fonte vicina al premier al quotidiano. “Le prossime visite di delegazioni del governo iracheno confermano la volontà di intraprendere percorsi per il rafforzamento delle relazioni su questioni rilevanti”, ha proseguito la fonte, spiegando che tra gli obiettivi della visita c’è anche la volontà di “favorire investimenti nell’ambito delle coltivazioni di riso, dell’elettricità, delle energie rinnovabili, del settore finanziario e del commercio”. (segue) (Res)