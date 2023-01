Iraq-Usa: premier Sudani e ministro Esteri Hussein presto a Washington per rafforzare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il premier iracheno ha emanato 14 decisioni volte a far fronte alla svalutazione della moneta locale, il dinaro, rispetto al dollaro. Tra queste, consentire alle banche governative di vendere dollari ai cittadini al tasso ufficiale, pari a 1.470 dinari per un biglietto verde, per questioni necessarie, tra cui cure, pellegrinaggio tradizionale dell’Hajj e studio; aumentare il numero dei beneficiari della "rete di protezione sociale" e fornire cesti alimentari ai poveri; obbligare tutte le agenzie governative a vendere merci all'interno dell'Iraq in dinari al tasso ufficiale; fornire 500 milioni di dollari alla Trade Bank of Iraq per l'apertura di crediti per i piccoli commercianti. Le decisioni sono state emanate poco dopo il licenziamento del governatore della Banca centrale irachena, Mustafa Ghalib Makhaif. (Res)