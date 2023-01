Cinghiali: Pichetto, solidarietà a Foti, ambiente non è violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A una minaccia così spregevole non c’è miglior risposta di un impegno politico ancor più forte e determinato. L'amore per l'ambiente e per gli animali sarà sempre agli antipodi della violenza, sia essa fisica o verbale. Tutta la mia solidarietà al collega Tommaso Foti e alla sua famiglia". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando la lettera di minacce pervenuta al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in merito all'emendamento sui cinghiali presentato nell'ultima legge di Bilancio.(Com)