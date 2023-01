Ucraina: Grossi (Aiea) smentisce Cremlino, esercito di Kiev non nasconde armi in centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non nasconde nessun armamento nelle centrali nucleari del Paese. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, intervenendo in un'audizione alla Commissione Affari esteri (Afet) del Parlamento europeo di Bruxelles. "Il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, aveva affermato ieri che i militari ucraini stanno nascondendo armi nelle centrali nucleari del Paese. Per questo motivo, e beneficiando già della presenza delle nostre missioni permanenti in loco, questa mattina ho dato istruzioni alle mie squadre di eseguire un esame completo delle strutture, in collaborazione e in cooperazione con la gestione ucraina di queste strutture, per accertare se ci sia effettivamente equipaggiamento militare nelle centrali nucleari ucraine", ha detto. "Naturalmente, i risultati di queste ispezioni sono stati negativi", ha aggiunto Grossi. "È la seconda volta che, in modo tranquillo e tecnico, l'Aiea è riuscita a smontare le accuse di atti illegali e molto pericolosi che sarebbero potuti avvenire in queste strutture", ha concluso il funzionario, riferendosi alle accuse che Mosca aveva fatto lo scorso ottobre, in cui affermava che l'Ucraina fosse in procinto di usare bombe sporche. (Beb)