Bulgaria: presidente Radev, elezioni parlamentari si terranno il 2 aprile

- La Bulgaria convocherà le elezioni parlamentari anticipate il 2 aprile prossimo, dopo la mancata formazione di un nuovo governo per tre mandati consecutivi. Lo scrive il quotidiano “Sofia Globe”, riportando la decisione assunta dal presidente, Rumen Radev, dopo una fitta consultazione con la Commissione elettorale centrale. La prossima tornata elettorale sarà la quinta a livello parlamentare convocata in Bulgaria nell'arco di due anni, dopo la restituzione del mandato per la formazione di un nuovo governo da parte del Partito socialista (Bsp). “Abbiamo fatto tutto il necessario per adempiere al terzo mandato", ha dichiarato la leader della forza politica, Kornelia Ninova, affermando che durante il confronto con i gruppi parlamentari “è mancata la volontà sufficiente a costituire un esecutivo funzionante”. (segue) (Seb)