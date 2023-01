Bulgaria: presidente Radev, elezioni parlamentari si terranno il 2 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di rivolgersi al Partito socialista, Radev si era appellato rispettivamente alle due forze politiche più forti in Parlamento: il partito d’orientamento conservatore Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb) e la forza politica riformista Continuiamo il cambiamento, entrambi fallimentari nell’adempimento dell’incarico. La perdurante crisi politica in Bulgaria potrebbe avere ripercussioni anche sull'economia nazionale, e ostacolare la ricezione dei fondi previsti dal piano di ripresa dell’Unione europea. (Seb)