Balcani: Scannapieco (Cdp) a “Nova”, Europa deve cogliere occasione, Italia può favorire integrazione

- L’Europa non può non cogliere l’occasione dei Balcani: sarebbe un elemento di forte stabilizzazione e l’auspicio è che l’Italia possa giocare il suo ruolo nel favorire un’accelerazione del processo di integrazione che sarebbe “benefico per la regione ma altrettanto per l’Europa”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) Dario Scannapieco in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine della conferenza nazionale sui Balcani in corso oggi a Trieste. “Il processo di adesione all’Ue è stato di tanti ‘stop and go’ per alcuni dei Paesi principali, soprattutto per la Serbia che ha un ruolo baricentrico nella regione”, ha spiegato Scannapieco, che ha poi parlato delle attività di Cdp nei Balcani. “Cdp ha due iniziative in questo momento: una destinata alle micro, piccole e medie imprese che stiamo realizzando insieme ad altri partner istituzionali a livello europeo e che mira a favorire l’inclusione, ovvero aiutare le piccole imprese e rendere loro più accessibile il credito bancario. La seconda iniziativa è destinata alle imprese in chiave green: ovvero è volta a finanziare le imprese nella regione attraverso le banche che operano nel territorio per favorire lo sviluppo di iniziative green. Quest’iniziativa l’abbiamo siglata di recente a Roma con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers)”, ha detto l’Ad di Cdp. (segue) (Res)