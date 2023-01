Balcani: Scannapieco (Cdp) a “Nova”, Europa deve cogliere occasione, Italia può favorire integrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra importante attività sostenuta da Cdp è il Western Balkans investment framework. Questa, spiega Scannapieco, “è un’iniziativa su cui ho lavorato molto. È stata creata durante la presidenza slovena del Consiglio europeo su spinta della Banca europea degli investimenti (Bei) per mettere insieme tutte le risorse provenienti da varie fonti, creare un unico bacino di risorse, avere una gestione ordinata dell’istruttoria dei progetti e, soprattutto, per fornire assistenza tecnica ai progetti. In questa regione, così come in diverse altre, uno dei temi principali è la preparazione dei progetti per fare in modo che diventino bancabili”. Insomma, “un ruolo sempre più proattivo di Cassa, siamo all’inizio della nostra storia nella cooperazione internazionale, ma vogliamo andare velocemente”. (segue) (Res)