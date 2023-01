Balcani: Scannapieco (Cdp) a “Nova”, Europa deve cogliere occasione, Italia può favorire integrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione a quanto già fatto dall’Italia, con un occhio alle opportunità esistenti. “L’Italia, se prendiamo come esempio un Paese come la Serbia, ha fatto uno dei più grandi investimenti mai realizzati da un’impresa estera che era l’impianto Fiat a Kragujevac, che finanziammo come Bei. È una regione dove l’Italia ha un peso politico e geoeconomico che dobbiamo sfruttare”, ha detto Scannapieco. “L’obiettivo è creare sempre più interconnessioni fra l’Italia e questa regione e i Balcani sono una regione dove c’è una popolazione mediamente con una buona formazione: Kragujevac fu scelta perché c’erano molto ingegneri a disposizione”, ha aggiunto l’Ad di Cdp. “Quindi è un’ottima opportunità per l’Italia. Pensiamo a quello che si potrebbe fare nel settore idroelettrico: i Balcani sono una regione dove ci sono abbondanti risorse in questo comparto. Ci sono opportunità anche in termini di connettività energetica, dato che i Balcani sono una regione che dipende ancora da combustibili inquinanti come la lignite. Per cui rafforzare le interconnessioni elettriche sarebbe una buona svolta”, ha detto Scannapieco. “Insomma è la nostra finestra a est dell’Adriatico ed è l’opportunità da cogliere. L’Italia, inoltre, può svolgere un ruolo per cercare un equilibrio in una regione caratterizzata da lungo tempo da tensioni”, ha concluso l’amministratore delegato di Cdp. (Res)