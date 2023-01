Expo 2030: Sala, credo sia ottima cosa per Roma, sono a disposizione di Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia un'ottima cosa per Roma e io ho consigliato Gualtieri di fare del tutto per portare a casa Expo, e gli ho anche detto che se avesse bisogno sono a disposizione". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro "La paura della firma tra mito e realtà: riflessioni sulla Corte dei Conti e sulle sue funzioni", organizzato nella sede della Corte dei Conti. "Può essere una buona occasione per Roma e credo che anche dal punto di vista del Bie, l'ente che governa l'assegnazione della candidatura, bisognerà portare a casa voti dai Paesi di tutto il mondo, ma potrebbe essere gradita una candidatura di Roma", ha aggiunto Sala. (Rem)