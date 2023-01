Difesa: Airbus fornirà comunicazioni satellitari alle forze armate belghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha firmato un contratto con il ministero della Difesa belga per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare tattica per un periodo di 15 anni. Le Forze armate, si legge in un comunicato, utilizzeranno i canali del carico utile per le comunicazioni militari Uhf (Ultra High Frequency) di Airbus a bordo di un satellite commerciale per telecomunicazioni prodotto da Airbus. "Con questo nuovo payload UHF, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazione Uhf, il cui lancio è previsto per il 2024, alle forze armate, in particolare a quelle dei Paesi europei e degli alleati della Nato", ha dichiarato Eric Even, Head of Marketing and Sales, Connected Intelligence, di Airbus Defence and Space. Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato diversi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio previsto del satellite. Il carico utile Uhf sarà gestito dal Network Operations Center di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee in Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell'Asia, nonché nell'Oceano Atlantico (fino al Brasile orientale) e nell'Oceano Indiano (fino all'Australia occidentale). (segue) (Com)