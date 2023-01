Difesa: Airbus fornirà comunicazioni satellitari alle forze armate belghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I satelliti militari UHF sono utilizzati dalle forze armate per le operazioni a terra, in mare e in aria. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per le operazioni multinazionali e di coalizione. La banda UHF è molto flessibile e offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. È disponibile un'ampia gamma di terminali da utilizzare a terra, in mare e in aria per soddisfare le esigenze delle varie forze armate. Airbus ha un'esperienza unica nella gestione di servizi milsatcom Uhf. Questo nuovo carico utile migliorerà il suo portafoglio per tutta la durata di vita del satellite. Airbus è l'unico operatore satellitare privato delle forze armate a coprire l'intero spettro delle bande di frequenza e delle applicazioni militari (Uhf, X, Ka Mil) e commerciali (L, C/Ku, Ka). (Com)