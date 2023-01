Regno Unito: treni Eurostar costretti a viaggiare con posti vuoti per regole Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I treni Eurostar nelle ore di punta sono quotidianamente costretti ad attraversare la Manica con centinaia di posti vuoti per colpa della Brexit, poiché la polizia di frontiera non è in grado di elaborare i passaporti abbastanza velocemente. Circa 350 posti su 900 vengono normalmente lasciati invenduti sui servizi di collegamento tra Londra, Parigi e Bruxelles nonostante "l'enorme domanda". Lo ha affermato al quotidiano "Financial Times", Gwendoline Cazenave, ex dirigente delle ferrovie statali francesi subentrata a Eurostar lo scorso ottobre. Dalla Brexit, i controlli alle frontiere presso le stazioni della capitale del Regno Unito e dell'Europa continentale sono diventati molto più dispendiosi in termini di tempo: i viaggiatori britannici devono infatti farsi timbrare il passaporto dai funzionari di frontiera dell'Ue in entrambe le direzioni. (Rel)