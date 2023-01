Repubblica Ceca: politici condannano minacce emerse in campagna presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è stata una condanna quasi unanime da parte dei politici cechi verso le minacce denunciate dal candidato presidenziale Andrej Babis, che non incontrerà più i suoi sostenitori dal vivo per questo motivo. Lo riporta l'agenzia di stampa ceca “Ctk”. Oltre alla condanna, molto hanno però evidenziato che essi stessi sono bersaglio di minacce. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Vit Rakusan, ha detto che non tollera questi atteggiamenti minatori mentre la presidente della Camera dei deputati, Marketa Pekarova Adamova, ha scritto su Twitter di ricevere messaggi simili a quelli di Babis ogni giorno: "Non appartiene alla democrazia e invito tutti a esprimere critiche nel rispetto delle regole”. La vicepresidente della Camera Olga Richterova, ha affermato che il diluvio di messaggi volgari, odiosi e persino minacciosi è il suo "pane quotidiano". Anche il vicepresidente della Camera Jan Bartosek e lo scrittore Michal Horacek sono stati in passato bersagli di minacce, soprattutto sul web. (Vap)