Lituania: Vilnius ospita convegno su sviluppo urbanistico, attenzione a clima e diversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Vilnius il convegno internazionale "Champion Cities Summit 2023: Champions Think Bold". Sindaci, leader ed esperti delle città europee hanno condiviso le loro esperienze, discusso dello sviluppo urbanistico del futuro e del ruolo che giocheranno il cambiamento climatico, l'istruzione e la diversità. La conferenza è stata organizzata da Vilnius in collaborazione con la rete "Eurocities", che collega più di 200 città di 38 paesi. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di Parigi e Madrid. In chiusura c'è stata una discussione dei sindaci di Lviv, Varsavia, Tallinn, Riga e Vilnius sul sostegno delle città all'Ucraina. Una città moderna e promettente deve respirare lo spirito di libertà, essere coraggiosa, creativa, innovativa e non aver paura di imparare dagli altri, ha affermato il sindaco di Vilnius, Remigijus Simasius, all'apertura della conferenza. Secondo il primo cittadino, sono queste qualità che hanno aiutato la capitale lituana a fare grandi progressi nell'ultimo decennio e a diventare una città moderna. Nel corso del convegno è stato dedicato ampio spazio alle capitali verdi, all'importanza delle città a misura di bambino e alla diversità. "Sono orgoglioso che i nostri cittadini mostrino una solidarietà speciale con l'Ucraina. La lotta per la libertà è importante quanto la lotta per la protezione del clima. Ciò non solo contribuisce alla creazione di un mondo migliore, ma anche all'identità e allo spirito unici della città di Vilnius", ha affermato Simasius.(Sts)