Imprese: Leonardo, consegnato alla Guardia di Finanza il primo AW169M nella nuova configurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e la Guardia di Finanza hanno celebrato oggi la consegna del primo dei loro elicotteri AW169M caratterizzati da una speciale configurazione con pattini. La consegna dell’elicottero, tenutasi presso lo stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese), è stata celebrata nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza ri rappresentanti dell’Azienda e dell’Operatore. L’elicottero farà parte di una flotta di 24 unità, di cui sei con carrello fisso e 18 con pattini. Le consegne di tutti gli elicotteri saranno completate entro il 2024 e si aggiungeranno a una flotta di 20 AW139. Gli AW169M saranno impiegati per diversi compiti tra i quali pattugliamento in qualità di polizia del mare, controllo del territorio per esigenze di polizia economico-finanziaria, ordine pubblico, soccorso e altre missioni di sicurezza. La Guardia di Finanza ha iniziato a ricevere l’AW169M, variante con certificazione militare dell’AW169, a partire dalla fine del 2019, contribuendo alla modernizzazione della sua flotta di aeromobili. Gli elicotteri della Guardia di Finanza sono dotati di una speciale configurazione comprendente verricello di soccorso, galleggianti e scialuppe di salvataggio, tagliacavi, avanzati sistemi di prossimità con il suolo e anticollisione, cockpit compatibile con l’uso di visore notturno, sistema di allarme di prossimità del suolo, avanzati sistemi di comunicazione, sistemi di diagnostica, faro di ricerca, rilevatore della presenza di ghiaccio, comunicazioni satellitari, rilevatore di telefoni cellulari, sistema iperspettrale per telerilevamento. Inoltre, gli elicotteri sono equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi e sensori forniti da Leonardo tra i quali il sistema di missione RW Atos con una consolle avanzata, il radar di sorveglianza Gabbiano, il sistema elettro-ottico Leoss, il transponder per identificazione amico/nemico Iff M428, il sistema anticollisione basato su tecnologia laser Opls, sistemi di comunicazione V/Uhf, pannelli di controllo e sistemi di illuminazione. Inoltre, con quest’ultima consegna vengono introdotte avanzate funzionalità dell’autopilota per compiti di ricerca e soccorso (Sar Mode - Search and Rescue) con un solo pilota a bordo secondo le regole del volo strumentale Ifr (Instrument Flight Rules). Le funzioni Sar permettono di guidare l’elicottero in modalità automatica lungo una rotta predefinita, ridudendo così il carico di lavoro del pilota durante questa fase critica della missione. L’AW169 è l’unico elicottero nella sua categoria di peso ad avere Sar Mode avanzati. (Com)