Regioni: Fedriga, per aumentare investimenti esteri serve vetrina che valorizzi Sistema Paese

- Per aumentare l’attrattività dell'Italia rispetto agli investitori esteri occorre valorizzare il Sistema Paese e semplificare procedure e burocrazia. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aprendo oggi a Trieste i lavori di “Selecting Italy”, l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Regione e l’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, per presentare le attività di promozione e attrazione degli investimenti esteri sui territori. “Come Regioni e come Paese, dobbiamo porci l’interrogativo di come essere attrattivi per gli investimenti esteri. Lo dico con la forza dei numeri, che ci dicono che gli investimenti esteri garantiscono occupazione, portano ricerca e valore aggiunto”, ha detto Fedriga. “Il sistema produttivo italiano è un sistema che potenzialmente può essere estremamente attrattivo: abbiamo filiere di eccellenza, ricerca di valore internazionale, numeri di startup che pochi Paesi al mondo possono vantare. Abbiamo però il problema di presentare il Sistema Paese agli investitori internazionali facendo sì che le eccellenze possano trovare una vetrina che le valorizzi. Le istituzioni si devono interrogare sui processi di semplificazione delle procedure”. (Frt)