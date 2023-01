Ue: Parlamento approva Chips act per stimolare industria europea dei semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato due progetti di legge, adottati dalla Commissione per l'Industria e l'energia (Itre), per garantire l'approvvigionamento di chip potenziando la produzione e l'innovazione, e istituendo misure di emergenza contro le carenze. La prima proposta adottata è la cosiddetta "Chips act", che mira a rafforzare la capacità tecnologica e l'innovazione nell'ecosistema dei chip dell'Ue. La seconda è proposta riguarda una legge sull'impresa comune sui chip, per aumentare gli investimenti per lo sviluppo dell'ecosistema europeo. Nella prima legge, gli europarlamentari si sono concentrati maggiormente sui semiconduttori di prossima generazione e sui chip quantistici. Secondo il testo approvato, verrebbe creata una rete di centri di competenza per affrontare la carenza di lavoratori specializzati e attrarre nuovi talenti nella ricerca, nella progettazione e nella produzione. La legislazione, sosterrebbe anche progetti volti a incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ue, attirando investimenti e sviluppando la capacità produttiva. Per rispondere alla carenza sul mercato, verrebbe istituito un meccanismo di risposta alle crisi, con la valutazione da parte della Commissione dei rischi per l'approvvigionamento di semiconduttori nell'Ue, nonché degli indicatori di allarme rapido negli Stati membri, che potrebbero far scattare un'allerta a livello europeo. (segue) (Beb)