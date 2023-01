Ue: Parlamento approva Chips act per stimolare industria europea dei semiconduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle idee dei legislatori, ciò consentirebbe alla Commissione di attuare misure di emergenza, come dare priorità alle forniture di prodotti particolarmente colpiti o effettuare acquisti comuni per gli Stati membri. Nel testo approvato, i deputati sottolineano che "la catena di approvvigionamento dei chip dovrebbe essere mappata per identificare eventuali colli di bottiglia", oltre che rimarcare "l'importanza della cooperazione internazionale con partner come Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Taiwan". La Commissione, secondo il parere dell'Eurocamera, dovrebbe istituire un'iniziativa di diplomazia dei chip per affrontare qualsiasi futura interruzione delle catene di fornitura. La proposta legislativa sulla chips act è stata adottata con 67 voti a favore, uno contrario e quattro astensioni. La commissione ha votato anche sul mandato di avviare negoziati interistituzionali con 70 voti favorevoli, uno contrario e un'astensione. In una votazione separata, poi, gli eurodeputati hanno adottato con 68 voti a favore, nessuno contrario e quattro astensioni, la proposta di impresa comune dei chip, che attua le misure previste dall'iniziativa "Chips for Europe". (segue) (Beb)