Ue: Parlamento approva Chips act per stimolare industria europea dei semiconduttori (3)

- Lo schema, mira a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione accessibili a tutta l'Ue. Inoltre, la misura dovrebbe consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di nuova generazione. Nel testo approvato, i deputati hanno sottolineato che, per stimolare l'innovazione, "saranno necessari fondi freschi e una riallocazione dei fondi di Horizon Europe". Per quanto riguarda la "Chips act", il mandato per i negoziati sarà annunciato all'apertura della sessione plenaria del 13-16 febbraio prossimi, a Strasburgo. Se non ci sarà richiesta di sottoporre al voto della plenaria la decisione di avviare i negoziati, il Parlamento potrà avviare i colloqui con il Consiglio. Il Parlamento voterà sulla proposta di impresa comune sui chips durante la stessa sessione. "Vogliamo che il Chips Act dell'Ue affermi l'Europa come un attore importante nell'arena globale dei semiconduttori. Non solo il bilancio deve essere commisurato alle sfide e finanziato con denaro fresco, ma vogliamo anche garantire che l'Ue sia all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione, che abbia un ambiente favorevole alle imprese, un processo di autorizzazione rapido e che investa in una forza lavoro qualificata per il settore dei semiconduttori. Il nostro obiettivo è garantire la crescita in Europa, prepararsi alle sfide future e disporre dei giusti meccanismi per affrontare le crisi future", ha dichiarato Dan Nica (S&D), relatore del Chips act. (Beb)