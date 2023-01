Sicurezza: Stanzione (Privacy), dal 2020 non registriamo violazione dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 2020 non registriamo violazione dati personali”. Lo ha detto Pasquale Stanzione, il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell’audizione alla commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. Sui numeri dal 2000 al 2020 (anno in cui è iniziato l’incarico dell’attuale collegio del Garante), Stanzione ha detto di non poter essere preciso assicurando però che “non sono moltissimi” e che l’Autorità interviene ex post. (Rin)