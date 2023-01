Ucraina: Zelensky a Lukashenko, non intendiamo attaccare la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha intenzione di attaccare la Bielorussia. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la dichiarazione del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, secondo cui Kiev avrebbe proposto un patto di non aggressione a Minsk. "Tutto ciò che l'Ucraina offre ufficialmente si sente ufficialmente. Non abbiamo intenzione di attaccare la Bielorussia e non l'abbiamo mai fatto. Non ci sono tali intenzioni", ha detto Zelensky, parlando in una conferenza stampa congiunta con l'omologo finlandese, Sauli Niinisto, in visita ufficiale a Kiev. "Questo è il segnale principale da tutto il popolo ucraino al popolo bielorusso", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)