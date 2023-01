Rifiuti: Tidei (Terzo Polo), termovalorizzatore indispensabile per Roma. Basta con proposte prive di concretezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basti pensare che - dice Tidei - in cinque anni al governo del Comune di Roma, la grillina Raggi sulla differenziata non ha prodotto alcun risultato (aveva promesso il 70 per cento e a malapena si è arrivati al 43 per cento). Servono politiche serie, decisioni risolutive e l’impegno di tutti: tramite le leggi statali e quelle regionali, per la prima volta Roma dovrà chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno del proprio territorio e lo farà con il termovalorizzatore. Altrettanto dovranno fare i sindaci delle altre province con soluzioni che individueranno collegialmente, come disposto dalla legge regionale recentemente adottata. Per governare bene serve concretezza, basta con le ricette da favola”. (Com)