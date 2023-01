Usa: il gruppo industriale 3M taglierà 2.500 dipendenti in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo industriale 3M è l’ultima multinazionale statunitense ad annunciare un importante taglio del personale: a perdere il posto saranno 2.500 dipendenti in tutto il mondo. Lo ha annunciato la stessa società attribuendo la decisione alle “difficoltà macroeconomiche che persisteranno nel 2023”. La compagnia, nota per la produzione di scotch e post-it, ha fatto sapere anche che nell’ultimo trimestre del 2022 le vendite sono calate del 6 per cento e che tale tendenza dovrebbe proseguire nell’anno in corso. Il direttore esecutivo Mike Roman ha fatto riferimento, in particolare, al “rapido declino delle attività rivolte al consumatore” e al “significativo rallentamento dell’economia in Cina a causa dei problemi legati al Covid-19”. Con una riduzione della domanda, ha aggiunto, 3M è chiamata a regolare i livelli di produzione.(Was)