Veneto: Scarpa (Pd), non distogliere attenzione da quello che accade in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Non bisogna distogliere l'attenzione da quello che sta succedendo in Iran. Lo ha detto Rachele Scarpa, deputata veneta del Partito Democratico, che ha annunciato la sua adesione all'iniziativa del Partito Democratico di adottare un cittadino iraniano arrestato e condannato nel suo Paese. "Ogni giorno si susseguono violenze e arresti sui manifestanti da parte del regime, ma la comunità internazionale deve parlarne ogni giorno e denunciarne i crimini. Mi associo quindi ai colleghi e alle colleghe che lo hanno già fatto prima di me e chiedo l'immediato rilascio di tutti i manifestanti arrestati e condannati in Iran!". Scarpa ha poi aggiunto: "Ho scritto all'ambasciatore iraniano in Italia protestando espressamente contro l'arresto di Akbar Ghaffari ed esprimendo la mia più viva preoccupazione per la sua vita". Akbar "è stato arrestato a Teheran, torturato, tenuto in isolamento e, sebbene analfabeta, stato costretto a firmare una confessione in cui sostiene di aver ucciso un ufficiale, ma in realtà – ha concluso Scarpa - è stato arrestato semplicemente per aver dato rifugio ai manifestanti. È condannato a morte". (Rev)