Gabon: si insedia il nuovo premier By-Nze, elezioni "grande sfida" da affrontare "con serenità"

- Il parlamento del Gabon ha votato la fiducia al nuovo primo ministro del Gabon, Alain-Claude Bilie-By-Nze, che ha pronunciato oggi il suo primo discorso e annunciato le prime date di riferimento sulla programmazione elettorale. Il premier, riferisce "Rfi", ha fatto riferimento al triplo appuntamento - elezioni generali, legislative e locali - che il Paese ha in agenda quest'anno in simultanea, definendolo "una grande sfida" da affrontare "con serenità", viste le violenze registrate nel 2016. Il capo del governo ha detto che il nuovo Consiglio elettorale gabonese, l'organo chiave che organizzerà le urne, si insedierà prima del voto e che il programma di registrazione dei candidati sarà svelato nelle prossime settimane. Quanto alla lista elettorale, la revisione potrebbe essere varata entro marzo. “Come un atleta, il governo avrà gli occhi fissi sul traguardo”, ha dichiarato Bilie-By-Nze. Nel far riferimento ai progetti ed alle sue priorità come capo dell'esecutivo, il neo premier ha chiesto a tutte le parti di far prova di responsabilità e ha promesso che il suo governo si adopererà per soddisfare tutte le condizioni per il dialogo politico annunciato dal presidente Ali Bongo Ondimba. Tutto sarà fatto, ha detto, "per andare verso una democrazia pacifica". (Res)