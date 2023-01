Regioni: Fedriga, partire dai territori per attirare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre partire dai territori, dalle loro filiere e da quello che possono offrire al sistema internazionale per l’attrattività degli investimenti. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dei lavori di “Selecting Italy”, l’evento organizzato a Trieste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Regione e l’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, per presentare le attività di promozione e attrazione degli investimenti esteri sui territori. “Abbiamo cominciato a presentarci come conferenza all’Expo di Dubai, vogliamo continuare con eventi di questo tipo e far accrescere sempre di più la conoscenza delle opportunità che esistono in Italia. Questo, ovviamente, in accordo con il governo nazionale, avendo la consapevolezza che abbiamo enormi potenzialità”, ha detto Fedriga. “Però dobbiamo fare un’ottima vetrina del Sistema Paese. Il sistema produttivo è già esistente. La grande imprenditoria italiana abbinata a grandi fondi esteri, capitali esteri, può rendere estremamente positivo il futuro del Pil del Paese malgrado la crisi internazionale”, ha continuato. (Res)