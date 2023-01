Energia: Crosetto, visita Meloni in Algeria ha “valenza straordinaria”, Piano Mattei realizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Algeria ha “una valenza straordinaria sia per l’Italia che per l’Europa”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il consueto appuntamento quotidiano con il Tg4 “Diario del giorno”. “Il Piano Mattei è assolutamente realizzabile. Il gas che proveniva dalla Russia si è interrotto durante la guerra (in Ucraina) e tutta l’Europa ha fame di energia”, in particolare di petrolio e gas, ha detto Crosetto. “L’Italia è naturalmente un hub nel Mediterraneo" per il comparto energetico, ha aggiunto.(Res)