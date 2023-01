Imprese: Valentini, obiettivo “Selecting Italy” è migliorare attrazione investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di eventi come le giornate di lavoro “Selecting Italy” è migliorare l’attrazione di tutti gli investimenti esteri. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, a margine dell’evento “Selecting Italy” a Trieste. “È un’attrazione che avviene a valle dalle regioni, perché è dalle regioni che si manifesta l’esigenza di investire, ed è a monte le regioni sono fondamentali perché una volta che si è deciso di fare l’investimento, la burocrazia va agevolata”, ha spiegato Valentini. “Una volta che si riesce ad attirare un investimento importante, è sempre sul territorio bisogna dare garanzie e far vedere che l’investimento ha successo”, ha aggiunto il viceministro. “Sono contento quest’oggi di partecipare alla parte tecnica della due giorni dell’attrazione degli investimenti, perché ci sono gli esperti delle regioni, persone che ho incontrato già nel tempo e che fanno questo mestiere, conoscono i problemi e sapranno darci le indicazioni su come migliorare”, ha affermato Valentini. (Frt)