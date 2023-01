© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- The Times and The Sunday Times, prestigioso magazine inglese, arriva a Torino e racconta la città, i suoi luoghi, le sue tradizioni e le sue tante bellezze. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Vedere la nostra città sulle pagine del Times ci riempie davvero di orgoglio: Torino è sempre più meta turistica da vivere, scoprire e riscoprire!", conclude Lo Russo. (Rpi)