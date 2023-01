Tim: Barbagallo (Pd), da Butti poche e confuse idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Trasporti "erano attesi oggi chiarimenti da parte del governo su due questioni particolarmente rilevanti per l’assetto delle telecomunicazioni nel nostro paese: il piano Minerva e Open Fiber. Ma l'audizione del sottosegretario Alessio Butti è stata deludente e per nulla rassicurante”. Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Trasporti Anthony Barbagallo, secondo cui “in particolare ci aspettavamo dati concreti sul progetto Minerva e un'idea precisa su come colmare i ritardi relativi al piano nazionale di investimenti per la banda ultralarga e su queste due questioni così cruciali per l’assetto del nostro sistema delle telecomunicazioni dobbiamo purtroppo registrare da parte del governo solo affermazioni generiche e poco convincenti.” Per Barbagallo, “inadeguato è stato anche il passaggio sulla digitalizzazione della p.a. e nello specifico dei comuni: troppo gravi i ritardi soprattutto per quelli ricadenti nelle aree interne su cui il Pd propone di impiegare le economie dei fondi Pnrr", ha concluso il rappresentante Pd. (Rin)