Innovazione: Stanzione (Privacy), su intelligenza artificiale in Europa no al liberismo sfrenato e no allo statalismo

- Sull’intelligenza artificiale, "l’Europa ha una via mediana su un tema che tocca profili delicatissimi”. Lo ha detto Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell’audizione alla commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. Stanzione ha spiegato che il quadro giuridico europeo rifiuta sia l’impostazione del “liberismo sfrenato” di marca statunitense che lo “statalismo” che vige in Cina e in Corea del Nord. “Tutto ciò che tocca, limita, vulnera la persona umana è da delimitare, comprimere, eliminare - ha aggiunto il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - E’ chiaro che di fronte a quei profili che concernono il diritto di difesa, la riservatezza, le esigenze della giustizia, il discorso è il bilanciamento, non c’è un’altra strada”. (Rin)