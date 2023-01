Regioni: Tajani, dobbiamo agevolare chi vuole investire sui nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre i tempi della burocrazia e investire sulla connettività. Sono queste le priorità per accrescere gli investimenti esteri sulle regioni italiane per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto oggi a Trieste a “Selecting Italy”, l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Regione e l’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, per presentare le attività di promozione e attrazione degli investimenti esteri sui territori. “Dobbiamo agevolare chi vuole investire da noi”, ha detto Tajani. “Tutti i business forum che organizzeremo saranno finalizzati a spingere gli altri Paesi a guardare con attenzione all’Italia non solo attraverso le nostre imprese, pronte a investire all’estero, ma anche attraverso i nostri territori, pronti ad accogliere gli investimenti di altre nazioni. Serve incidere molto sulla riforma della burocrazia – ha aggiunto – e serve poi quel che manca in molte aree interne ovvero la connessione. Ecco perché con il Pnrr stiamo investendo tanto per incrementare la rete digitale, perché chi vuole creare insediamenti industriali ha bisogno di una connessione e di un sistema digitale. Dobbiamo lavorare per far sì che gli investitori vengano e rimangano”. (Frt)